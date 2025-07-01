Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra Görevden Uzaklaştırıldı
Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
BANGKOK, 1 Temmuz (Xinhua) -- Paetongtarn Shinawatra (ortada) Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan hükümet binasından ayrılıyor, 1 Temmuz 2025.
Tayland Anayasa Mahkemesi salı günü Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı anayasayı ihlal etmekle suçlayan bir dilekçeyi kabul ederek görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel