Tayland Başbakanı Paetongtarn'a İstifa Çağrıları

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin basına sızmasının ardından istifa çağrıları almaya başladı.

Başbakan Paetongtarn'ın eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesi basına sızdırıldı.

17 dakikalık telefon görüşmesinde Paetongtarn'ın, Hun Sen'e "amca" şeklinde hitap ettiği ve Taylandlı bir askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır sorununun tırmandığı dönemde Paetongtarn'ın telefon görüşmesindeki üslubu ülkede tartışma konusu oldu.

Koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland Ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" bildirerek, koalisyondan çekildi.

Paetongtarn liderliğindeki koalisyon hükümeti, çöküşün eşiğine geldi. Başbakan, istifa çağrıları almaya başladı.

Paetongtarn özür diledi

İstifa çağrıları ve baskıların artması üzerine basın toplantısı düzenleyen Paetongtarn, "Kamboçyalı bir liderle yaptığı ve kamuoyunda infiale yol açan" konuşmasından dolayı özür diledi.

Paetongtarn, telefon konuşmasındaki üslubunun bir "müzakere taktiği" olduğunu belirterek, amacının iki ülke arasında barışı sağlamak olduğunu söyledi.

Kamboçya Tayland'dan ithalatı sınırladı

Öte yandan sınır anlaşmazlığı konusu Kamboçya ile Tayland arasında sorun teşkil etmeye devam ediyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kamboçya, son olarak sınır anlaşmazlığının sürdüğü Tayland'dan meyve, sebze ve dizi ithalatını durdurma kararı aldığını duyurdu.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvuruda bulunduklarını bildirmişti.