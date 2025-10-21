Haberler

Tayland Başbakanı, Maliye Bakan Yardımcısı Hakkındaki Dolandırıcılık İddialarını Yanıtladı

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Maliye Bakan Yardımcısı Vorapak Tanyawong'un dolandırıcılık iddialarıyla ilgili kamuoyuna bilgi vereceğini bildirdi. Vorapak, yazılı açıklama yapacağını ve dolandırıcılıkla ilişkisi saptanırsa yasal işlem yapılacağını belirtti.

The Straits Times haberine göre, Anutin, Tayland Maliye Bakan Yardımcısı Vorapak hakkındaki dolandırıcılık iddialarını yanıtladı.

Anutin, Güneydoğu Asya bölgesi ülkelerde dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı olduğu iddialarına ilişkin Vorapak'ın kendisine yazılı açıklama gönderme sözü verdiğini aktardı.

İddialar hakkında Vorapak'ın basın toplantısı düzenleyeceğini bildiren Anutin, hükümet yetkilisinin "dolandırıcılık faaliyetine karıştığı saptanırsa hakkında kanuni işlem yapılacağını" kaydetti.

Ülkenin dolandırıcılık karşıtı komitesine başkanlık etmesi için Vorapak'ın aday gösterilip gösterilmediği sorusuna Anutin, "Böyle bir atama yok. Adı listede yok, hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Ben (Komitede) başkanım. Soruşturmalar, Adalet Bakanlığınca yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Vorapak ve iddialar

Yerel basına göre, Vorapak, Kamboçya merkezli uluslararası dolandırıcılık örgütü "Prince Group" ile bağlantılı olduğuna inanılan 7 Taylandlı politikacı arasında gösterilmişti.

Bangkok hükümetinin, Kamboçya, Laos ve Myanmar dahil Güney Asya ülkelerinde endüstriyel ölçekteki çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerini engelleme konusunda zorlandığı kaydediliyor.

Söz konusu ülkelerin, Tayland ve Çin sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleşen faaliyetlerde suç çeteleri, mağdurları, sosyal medya ve çeşitli uygulamalar üzerinden dolandırmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
