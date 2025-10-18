Tayland Başbakanı, Çin ile İşbirliğini Güçlendirecek
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, yeni hükümetin Çin ile her alanda işbirliğini güçlendireceğini duyurdu. Çin'in Tayland Büyükelçisi Zhang Jianwei, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.
BANGKOK, 18 Ekim (Xinhua) -- Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul (ortada, sağda) Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Çin'in Tayland Büyükelçisi Zhang Jianwei ile bir araya geldi, 17 Ekim 2025.
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul cuma günü yaptığı açıklamada, yeni hükümetin Çin ile her alanda işbirliğini güçlendireceğini söyledi.
Zhang ise Çin'in, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek ve iki ülke arasında ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşası doğrultusunda yeni ilerlemeler kaydetmek için Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)