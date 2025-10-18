Tayland Başbakanı, Çin ile İşbirliğini Güçlendirecek

BANGKOK, 18 Ekim (Xinhua) -- Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul (ortada, sağda) Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Çin'in Tayland Büyükelçisi Zhang Jianwei ile bir araya geldi, 17 Ekim 2025.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul cuma günü yaptığı açıklamada, yeni hükümetin Çin ile her alanda işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

Zhang ise Çin'in, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek ve iki ülke arasında ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşası doğrultusunda yeni ilerlemeler kaydetmek için Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)