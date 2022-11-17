Tayland Başbakanı, Apec Ceo Zirvesi'nde Dayanışma ve Sürdürülebilir Büyüme Çağrısı Yaptı

BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha Perşembe günü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) CEO Zirvesi'nde APEC ekonomilerini küresel zorluklar devam ederken sürdürülebilir büyüme elde etmek için el ele vermeye çağırdı.

Zirvenin açılış konuşmasını yaparken bu çağrısını dile getiren Prayut, bu yılki APEC toplantılarına ev sahipliği yapan Tayland'ın yeni teknolojilerden yararlanarak biyo-döngüsel-yeşil ekonomi üzerine bir kalkınma planı uyguladığını söyledi.

Prayut, Tayland'ın bu yıl APEC için sürdürülebilirliği birinci öncelik haline getirdiğini vurguladı ve çevreyi korumak ve daha sürdürülebilir iş yapma yöntemleri geliştirmek için ortak çaba çağrısında bulundu.

CEO'lar ile üst düzey şirket yöneticilerine APEC ekonomilerinin liderleriyle diyalog kurma fırsatları sunan bu yılki APEC CEO Zirvesi'nde, "Kucakla, Etkileşime Gir, Etkinleştir" temasıyla kapsayıcı büyüme ve gelişme, sürdürülebilirlik, inovasyon, sağlık, gıda güvenliği, dijitalleşme ve cinsiyet eşitliği gibi başlıklar ele alınıyor.

CEO zirvesi, Cuma günü başlayacak olan ve gündeminin üst sıralarında ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir büyüme bulunan APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın öncesinde yapıldı.

Asya-Pasifik'in artan karşılıklı bağımlılık ortamından yararlanmak için 1989'da kurulmuş önde gelen bir bölgesel ekonomik forum olan APEC'e üye 21 ülke/bölge, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluştururken küresel ticaretin yaklaşık yarısını ve dünyanın toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 60'ından fazlasını gerçekleştiriyor.

APEC ekonomileri; dengeli, kapsayıcı, sürdürülebilir, yenilikçi, güvenli büyümeyi teşvik ederek ve bölgesel ekonomik entegrasyonu hızlandırarak bölge halkının refahını artırmayı hedefliyor.