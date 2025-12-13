Haberler

Tayland'dan Trump'ın "ateşkes" söylemine rağmen Kamboçya'ya karşı "askeri eylemlere devam" mesajı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısına rağmen Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, askeri eylemlerin süreceğini açıkladı. İki ülke arasındaki toprak anlaşmazlıkları ve çatışmalar devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tayland ve Kamboçya'nın ateşkesi kabul ettiğini duyurmasına rağmen Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul "askeri eylemlere devam" mesajı verdi.

Trump ile yaptıkları görüşmenin ardından Anutin, ABD merkezli Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook'tan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Anutin, "Bu kesinlikle bir yol kazası değil. Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir. Bunu netleştirmek isterim. Bu sabahki eylemlerimiz de zaten olayı açıkladı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması

Donald Trump, dün Truth Social üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile "uzun süredir devam eden savaşlarının yeniden alevlenmesiyle" ilgili çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti.

ABD Başkanı, "Bu akşamdan itibaren ateşkes ilan etmeyi, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de yardımıyla, şahsım ve kendileriyle yapılan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul ettiler." ifadelerine yer vermişti.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken hala süren son çatışmalarda 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
500

