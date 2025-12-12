Haberler

Tayland Başbakanı, Trump'tan Kamboçya'ya sınır çatışmaları konusunda baskı yapmasını istedi

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Kamboçya ile süren sınır çatışmalarının geriliminin düşürülmesi için ABD Başkanı Donald Trump'tan Kamboçya’ya baskı uygulamasını istedi. Çatışmaların 5. gününde gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Kamboçya ile süren sınır çatışmalarında gerilimin düşürülmesi için ABD Başkanı Donald Trump'tan bu ülkeye baskı uygulamasını talep etti.

Bangkok merkezli haber kuruluşu Thai Enquirer'a göre Başbakan Anutin Charnvirakul, ülkesiyle Kamboçya arasında yeniden alevlenen çatışmaların 5. gününde Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Başbakan, Trump'ın görüşmede taraflara ateşkesi yeniden gözetme ve sınır hattı boyunca gerilimi düşürme çağrısı yaptığını belirtti.

Bunun üzerine, saldırıları Tayland'ın başlatmadığını savunan Anutin Charnvirakul, iki ülke arasındaki ateşkesi ve güvenin inşasına yönelik çabaları ihlal eden tarafın Kamboçya olduğunu öne sürdü.

Tayland Başbakanı, Trump'a gerilimin düşürülmesi için Washington'ın Kamboçya'ya baskı uygulamasının elzem olduğunu söyledi.

Savaşın devamından hoşnut olmadığını ifade eden Anutin Charnvirakul, diğer yandan Tayland'ın egemenliğini korumak zorunda olduğunu belirtti.

Başbakan, ayrıca Trump'ın Tayland ile ticari müzakereler konusunu ve sınır çatışması gündemini birbirinden bağımsız değerlendirdiğini kaydetti.

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken hala süren son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
