Tayland Başbakan Vekili Parlamentoyu Feshetme Hazırlığında

Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, ana muhalefet partisinin desteğini kaybetmesinin ardından parlamentoyu feshetmek için harekete geçtiğini açıkladı.

Tayland'ın The Nation gazetesine göre, eski Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın, Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen ile telefon görüşmesinde "etik kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle azledilmesinin ardından, yerine vekil olarak seçilen Phumtham destek göremedi.

Ana muhalefetteki Tayland Halk Partisi, iktidardaki Pheu Thai Partisinde Paetongtarn Şinavatra'nın yerine vekil olarak seçilen Phumtham'a destek vermeyeceğini açıkladı.

Bunun yerine parti, koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul'u yeni başbakan adayı olarak desteklediklerini duyurdu.

Başbakan Vekili Phumtham, bu kararın ardından parlamentoyu feshedecek kraliyet kararnamesini sunduğunu açıkladı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un kararnameyi imzalaması halinde parlamento feshedilecek ve erken seçime gidilecek.

Bu kapsamda bir sonraki hükümetin yılın sonunda veya 2026 yılı başında kurulması öngörülüyor.

Sızdırılan telefon görüşmesi

Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Paetongtarn Şinavatra'nın, Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

Koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek koalisyondan çekilmiş, Paetongtarn Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı önce görevden uzaklaştırmış, ardından "Hun Sen ile telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azletmişti.

Böylece Paetongtarn Şinavatra, ülkede Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan son 17 yıldaki 5'inci başbakan olmuştu.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da ikinci defa çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda bir araya gelen taraflar, "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.