Tayland Askerlerinin Kamboçyalı Köylülere Ateş Açması Sonucu 5 Yaralı

Kamboçya Enformasyon Bakanı, Tayland askerlerinin sınır anlaşmazlığı nedeniyle Kamboçyalı sivillere ateş açtığını ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu olay, önceki gün meydana gelen mayın patlamasının ardından geldi.

PUNOM PEN, 13 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, Tayland askerlerinin devam eden sınır anlaşmazlığı nedeniyle Kamboçyalı köylülere ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığını söyledi.

Pheaktra çarşamba günü Telegram aracılığıyla gazetecilere gönderdiği mesajda, "Yerel yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, Taylandlı askerler Banteay Meanchey eyaletindeki Ou Chrov ilçesinde yer alan Ou Beychoan komünündeki Prey Chan köyünde sivillere ateş açarak 5 sivili yaraladı" dedi.

İki gün önce Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sınırdaki Preah Vihear Tapınağı yakınlarında meydana gelen ve 2 Tayland askerinin yaralanmasına neden olan mayın patlamasının ardından ortak barış deklarasyonunun askıya alınması talimatı vermişti.

Tayland, Kamboçya'yı yeni mayınlar döşemekle suçlamış, ancak Kamboçya mayınların yaklaşık 30 yıllık Kamboçya İç Savaşı'ndan kalma olduğunu belirterek Tayland'ın iddialarını reddetmişti.

