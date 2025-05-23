Tayland Anayasa Mahkemesi Heyeti Türkiye'de

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), 21-22 Mayıs 2025 tarihlerinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi heyetini ağırladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi Başkanı Nakharin Mektrairat ile bir araya geldi. Başkan Özkaya'nın makamında gerçekleşen görüşmede; Anayasa Mahkemesi Üyeleri Engin Yıldırım, Recai Akyel, İrfan Fidan, Kenan Yaşar, Ömer Çınar ve Metin Kıratlı ile Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi üyeleri yer aldı.

Görüşmede, iki Yüksek Mahkeme arasında hem ikili ilişkiler düzeyinde hem de Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) çatısı altında yürütülen ortak çalışmalar ele alındı. Başkan Özkaya ve Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi Başkanı Mektrairat, iş birliğinin daha da gelişmesini temenni ederek bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmenin ardından Başkan Kadir Özkaya, Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin yanı sıra hukukçular, akademisyenler ve bürokratların da yer aldığı konuk heyete hitap etti. Özkaya, ziyaretin iki ülke ve iki Yüksek Mahkeme arasındaki bağları daha da güçlendireceğine olan inancını dile getirdi. Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi'nin AAMB'nin dönem başkanlığını başarılı bir şekilde yürüttüğünü ifade eden Başkan Özkaya, dönem başkanlığı sürecinde düzenlenen AAMB 6. Kongresi'nin anayasa yargısına değerli katkılar sunduğunu belirterek Başkan Nakharin Mektrairat'a teşekkür etti.

Konuşmasının devamında AAMB kapsamında yürütülen başarılı çalışmalara değinerek bu çalışmaların mahkemeler arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirdiğine dikkat çeken Başkan Özkaya, Türk Anayasa Mahkemesinin 2013 yılından bu yana her yıl AAMB Daimi Sekretaryası kapsamında Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi rolüyle Yaz Okulu programları düzenlediğini hatırlattı. Yaz Okulu programlarıyla katılımcıların insan hakları alanında teori ve uygulamaya dair görüş ve tecrübelerini paylaşma imkanı bulduğunu ifade eden Başkan Özkaya, Türk Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlükleri koruma ve güçlendirme hedefi kapsamında uluslararası alanda da büyük bir sorumluluk üstlenerek özverili çalışmalar yerine getirdiğini ifade etti.

Türk Anayasa Mahkemesi ve Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi arasındaki ikili iş birliği anlaşmasının olumlu yansımalarına da değinen Başkan Özkaya, anlaşma kapsamında gerçekleştirilen içtihat paylaşımlarının son derece değerli ve yararlı olduğunu vurguladı.

Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi Başkanı Nakharin Mektrairat ise Türk Anayasa Mahkemesinin köklü bir geçmişe ve derin bir bilgi birikimine sahip olduğunu ifade ederek 63. kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin son derece verimli geçtiğini ve herkesin takdirini topladığını belirtti. Türk Anayasa Mahkemesinin AAMB Daimi Sekretaryası kapsamında yürüttüğü çalışmaların önemine işaret eden Başkan Mektrairat, Türk Anayasa Mahkemesinin AAMB'nin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Anayasa yargısı alanındaki uluslararası tecrübelerden istifade etmeyi amaçladıklarını, bu doğrultuda Türk Anayasa Mahkemesine çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Mektrairat, "Türk Anayasa Mahkemesi, yerleşik kurumsal kültüre sahip bir mahkeme olarak çok iyi bir örnek teşkil etmektedir" dedi. Başkan Mektrairat, ziyaretin iki Yüksek Mahkeme arasındaki sıkı ilişkileri daha ileriye taşıyacağına ve iş birliğini güçlendireceğine inandığını belirtti.

Ziyaretin ikinci gününde ise 45 kişiden oluşan Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi heyetine, Türk Anayasa Mahkemesi'nin genel yapısı ile çalışma usul ve esasları hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi başraportörleri tarafından "Anayasa Mahkemesi'nin Denetim Mekanizması", "Anayasa Mahkemesi'nin Görev ve Yetkileri", "Anayasa Yargısındaki Önemli Dönüm Noktaları" ve "Norm Denetimi Mekanizması" başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca iki ülkenin yargı sistemleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve yargı alanındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.