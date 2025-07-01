Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şinavatra'yı Görevden Uzaklaştırdı

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Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı tartışmalı telefon görüşmesi nedeniyle Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı görevden uzaklaştırdı. 36 senatör, Şinavatra'yı etik kuralları ihlal etmekle suçladı ve mahkeme 2'ye karşı 7 oyla bu kararı aldı.

Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesi tartışmalara yol açan Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı görevden uzaklaştırdı.

Tayland'da 36 senatör, Şinavatra'yı eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinde "etik kuralları ihlal etmekle" suçlandı.

Senatörlerin mahkemeye sunduğu dilekçe doğrultusunda, Anayasa Mahkemesi 2'ye karşı 7 oyla Şinavatra'nın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Sızdırılan telefon görüşmesi

Şinavatra ile Hun Sen'in basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Paetongtarn Şinavatra'nın, Hun Sen'e "amca" şeklinde hitap ettiği ve Taylandlı bir askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

Bunun üzerine, koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek koalisyondan çekilmiş, Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.

İstifa çağrıları almaya başlayan Şinavatra özür dileyerek üslubunun bir "müzakere taktiği" olduğunu belirtmiş, amacının iki ülke arasında barışı sağlamak olduğunu söylemişti.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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