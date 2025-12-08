Haberler

Myanmar'dan internet ve telefon dolandırıcılığı şüphelisi 1178 kişi Çin'e iade edildi

Myanmar'ın Kayin eyaletinde internet ve telefon dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen 1178 şüpheli, Tayland üzerinden Çin'e iade edildi. Operasyon, bölgedeki güvenlik yetkilileri tarafından düzenlenen eşgüdümlü çalışmalara dayanmaktadır.

Myanmar'ın Kayin eyaletinin Myawaddy bölgesinde Çin'i hedef alan internet ve telefon dolandırıcılığı suç örgütlerinde faaliyet gösterdiğinden şüphelenilen 1178 kişinin Tayland üzerinden Çin'e iade edildiği bildirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam güvenlik yetkililerinin 14 Kasım'da yaptığı toplantıda alınan kararla bölgede eşgüdümlü operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, 1 Aralık'tan bu yana 1178 şüpheli, Tayland üzerinden Çin'e iade edildi.

Çin vatandaşı şüphelilerin internet ve telefon dolandırıcılığı suç örgütlerinde faaliyet gösterdiği düşünülüyor.

Çin, Myanmar ve Tayland otoritelerinin bölgede 20 Şubat'tan bu yana sürdürdükleri eşgüdümlü operasyonlarda şimdiye dek Çin vatandaşı 6 bin 600 şüphelinin ülkeye iadesi sağlandı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
