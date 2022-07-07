Taykonotlar Çin'in Uzay Laboratuvarı Modülünde Ders Verecek

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Shenzhou-14 taykonotları, Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Wentian'da canlı bilim dersi verecek. Derslerin bu ay başlaması planlanıyor. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, taykonotların uzay laboratuvarı modülünden canlı ders yayını yapmasının bir ilk olacağını bildirdi. Shenzhou-13 ekibi tarafından daha önce düzenlenen uzay dersleri, istasyonun çekirdek modülü Tianhe'den verilmişti. Çin'in uzay istasyonu, bilimsel keşifler için 25 deney kabini kapasiteli çok yönlü bir uzay laboratuvarı olacak şekilde tasarlandı. Wentian modülüne kurulacak deney kabinleri; taykonotların moleküller, hücreler, dokular ve organlar üzerinde deneyler yapmasına olanak sağlayacak. Shenzhou-14 ekibi Wentian'a girdikten sonra deney kabinlerini kuracak ve uzay araştırmaları yapacak. Uzay ajansı, ekibin laboratuvar modülünden çıkarak uzay yürüyüşleri de gerçekleştireceğini bildirdi. Üç taykonot, ülkenin uzay istasyonunun inşasını tamamlamak için yer ekibiyle işbirliği yapacak ve onu tek modüllü bir yapıdan, çekirdek modülü Tianhe ve laboratuvar modülleri Wentian ve Mengtian olmak üzere üç modüllü bir ulusal uzay laboratuvarına dönüştürecek.

Xinhua / Güncel