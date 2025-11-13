Tayfun Kahraman'ın Anayasa Mahkemesi Kararına Uymayan Mahkeme Kararına İtiraz Reddedildi

(İSTANBUL) Şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen "hak ihlali" kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına yapılan itirazın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesine ilişkin avukat Cansu Çifti açıklama yaptı. Çiftçi, "Bu aşama sonrasında tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak 'vermiş olduğunuz karar yok sayılmakta sizin varlığınız tanınmamakta ve bu bizim için olduğu kadar sizin için de bir hak ihlalidir' diyeceğiz. Anayasa Mahkemesi kararına uymamak sadece müvekkil özelinde değil, her vatandaşın, hukukçunun, siyasinin anayasal güvencesini ihlal etmektedir. Umarım bu yanlıştan bir an önce sağduyulu yargı mensuplarımızca dönülür. Hukuk herkes ve her şey için lazım." dedi.

Gezi eylemleri ilgili davada verilen mahkumiyet kararıyla 1298 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen "hak ihlali" kararına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uymaması üzerine, Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunmuştu. Bir üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddine karar verdi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu ek kararın içeriğine bakıldığında 6216 sayılı yasanın kararlar başlıklı 50. maddesi gereğince değerlendirmenin yapıldığı, Anayasa Mahkemesinin yeniden yargılama usulü ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yargılamanın yenilenmesi başlıklı 311. maddesindeki yargılamanın yenilenmesinin aynı olmadığı yönünde kararları göz önüne alındığında, 06/11/2025 tarihli ek kararın usul ve yasaya uygun olduğu görülmekle hükümlü müdafinin itirazının reddine…"

"Hukuk herkes ve her şey için lazım"

Red kararını değerlendiren Cansu Çiftçi "Umarım bu yanlıştan bir an önce sağduyulu yargı mensuplarımızca dönülür. Hukuk herkes ve her şey için lazım." dedi. Çiftçi şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkil Tayfun Kahraman için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız itirazımız İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Gerekçe olarak da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararının 6216 SY kapsamında değerlendirildiği ve hukuka uygun bir karar verildiği şeklindedir. Dilekçemizde saymış olduğumuz hiçbir gerekçemiz cevaplanmadığı gibi hızlıca hukuka aykırı bir karar verilmiştir.

"Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasında hiçbir kişi ve kurumun takdir hakkı yoktur"

Tekraren belirtmek gerekir ki Anayasa 153. maddesi 'Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.' hükmüne amirdir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasında hiçbir kişi ve kurumun takdir hakkı yoktur. Verilen bu kararlar apaçık şekilde devletin kurucu metni olan anayasanın apaçık ihlalidir.

Bu aşama sonrasında tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak 'vermiş olduğunuz karar yok sayılmakta sizin varlığınız tanınmamakta ve bu bizim için olduğu kadar sizin için de bir hak ihlalidir' diyeceğiz. Anayasa Mahkemesi kararına uymamak sadece müvekkil özelinde değil, her vatandaşın, hukukçunun, siyasinin anayasal güvencesini ihlal etmektedir. Umarım bu yanlıştan bir an önce sağduyulu yargı mensuplarımızca dönülür. Hukuk herkes ve her şey için lazım."