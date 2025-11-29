Tayfun Kahraman'dan CHP Kurultayı'na Mesaj: 'Cumhuriyet'in Muhafızı Olmaya Devam Edeceğiz'

(ANKARA) - Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'na gönderdiği mesajında, "Ülkemiz ve halkımızın hak ettiği adil ve huzurlu geleceğe kavuşmamızın mimarları bizler olacağız. İster içeride ister dışarıda olalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız idealleri savunmayı, Cumhuriyet'in muhafızı olmaya hep birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi'nden kurultaya gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

" Demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadele eden sizlere Silivri'deki hücremden sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

İki yıldır, başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere, sizlerin desteği ve dayanışmasıyla güç buldum. Yaşadığım haksızlık ve hukuksuzluklara karşı dayanma gücümü, sesime ses olmasıyla buldum. Yarınlar için umudumu diri tutan da yalnızca sizlersiniz. Ülkemiz ve halkımızın hak ettiği adil ve huzurlu geleceğe kavuşmamızın mimarları bizler olacağız. İster içeride ister dışarıda olalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız idealleri savunmayı, Cumhuriyet'in muhafızı olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."