TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı

Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi TAYFUN, son atışında hedefini başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu başarının Türkiye'nin güvenliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Seri üretim ve teslimat faaliyetleri devam eden TAYFUN Füze ve Silah Sistemi son atışında da hedefini tam isabetle vurdu.

Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilen balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN'un çeşitli varyantları üzerinde test faaliyetleri sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, son teste ilişkin yaptığı açıklamada, gökyüzünün bir kez daha milletin iradesine tanıklık ettiğini belirtti. Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"TAYFUN Füzemiz, gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır.

Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor, caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz.

Bu başarı, yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekası ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir.

Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir öz güven hattıdır.

Her isabet, Türkiye'nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir.

Bu kritik başarıda emeği bulunan Roketsan ailemize, mühendisinden teknisyenine tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Ortaya konulan bu yüksek kabiliyet, Türkiye'nin geleceğini koruma kararlılığının somut bir göstergesidir.

Türkiye, attığı her adımla geleceğe daha emin, daha güçlü ve daha kararlı yürümeye devam ediyor."

"TAYFUN göreve hazır"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de teste ilişkin, "TAYFUN göreve hazır. Seri üretim ve teslimat faaliyetlerine hızla devam ettiğimiz TAYFUN Füze ve Silah Sistemi'miz son atışında da hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarıda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım
