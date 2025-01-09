Tayfun Başdemir'e 200. Kan Bağışı İçin Özel Plaket

Türk Kızılaya yaptığı kan bağışları dolayısıyla bronz, gümüş ve altın madalya ile ödüllendirilen Tayfun Başdemir'e, 200'üncü bağışı nedeniyle özel plaket takdim edildi.

Çapa Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ndeki törende konuşan Merkezin Müdürü Dr. Hafize Temurok Kütükçüoğlugil, pandemiden dolayı kan bağışçılarına veremedikleri madalyalar için her hafta tören düzenlediklerini söyledi.

Kütükçüoğlugil, "Bugünkü törende yaklaşık 50 bağışçımıza madalyalarını takdim ediyoruz. Bizler ülke ve millet olarak yardımsever topluluğuz. Hem hastalara yardım hem de ihtiyacımız olduğunda kan bulabilmek için sağlıklı her bireyi kan bağışına davet ediyorum." diye konuştu.

Törende, Türk Kızılaya sürekli olarak yaptığı kan bağışı dolayısıyla daha önce bronz, gümüş ve altın madalya alan Tayfun Başdemir'e, 200'üncü bağışı dolayısıyla özel plaket takdim edildi.

Başdemir, ithalat ihracat işiyle uğraştığını belirterek, ödülü aldığı için mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

59 yaşında olduğunu ve kan bağışında bulunmanın kendisini daha sağlıklı hale getirdiğini anlatan Başdemir, vatani görev olarak gördüğü kan bağışına yaklaşık 30 yıldır devam ettiğini kaydetti.

Başdemir, vatanını seven herkesin kan bağışı yapması gerektiğine inandığını belirterek, "Kan merkezlerinde veya hastanelerde çok arayıp da sıkıntı çeken insanlar var. Onlara bir nebze faydamız oluyor diye düşünüyorum." dedi.

Kan bağışının hem sağlıklı olmak hem de ihtiyacı olan bir insana faydalı olmak açısından önem taşıdığını vurgulayan Başdemir, lösemili çocuklara fayda sağlamaktan dolayı da mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Programın sonunda ödüllerini alan bağışçılar ile katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.