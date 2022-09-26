'Tay' filmini 3 günde 80 bin kişi izledi

Hz. Muhammed'in hicret yolculuğunu işleyen TRT ortak yapımı "Tay", vizyona girdiği hafta sonu en çok izlenen film oldu.

Hz. Muhammed'in hicret yolculuğunu işleyen TRT ortak yapımı "Tay", vizyona girdiği hafta sonu en çok izlenen film oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesini aktaran filmi, 3 günde 80 bin 546 kişi izledi.

TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan film, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisiyle karşılaştı.

"Tay" 20 ülkede daha vizyon girmeye hazırlanıyor

Türkiye'de 74 şehirde 316 salonda vizyona giren film, Almanya, Fransa, Hollanda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 ülkede daha seyirciyle buluşacak.

3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tarzı anlatımıyla okul çağındaki çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

Senaryosunu Betül Yağsağan Birgören'in yazdığı filmin, yönetmenliğini Nurullah Yenihan, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstlendi.