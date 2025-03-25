Taxkorgan, Turizm ile Kültürel Mirası Birleştiriyor
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Taxkorgan Tajik Özerk İlçesi, geleneksel etnik kültürü ve doğal güzellikleri ile turistleri çekiyor. İlçe, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek turizmi canlandırmayı hedefliyor.
TAXKORGAN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Taxkorgan Tajik Özerk İlçesi zengin somut olmayan kültürel mirasıyla turistlerin ilgisini çekiyor.
İlçe, turizmi canlandırmak ve ilkbahar döneminde ziyaretçi çekmek amacıyla geleneksel etnik kültürü ile doğal güzelliklerini bir araya getiriyor. Bu kapsamda, somut olmayan kültürel miras gösterilerinin yanı sıra çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel