CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Kayyum atanan ilçeyi karıştıran iddia! Jet yalanlama geldi

Taxkorgan, Turizm ile Kültürel Mirası Birleştiriyor

Taxkorgan, Turizm ile Kültürel Mirası Birleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Taxkorgan Tajik Özerk İlçesi, geleneksel etnik kültürü ve doğal güzellikleri ile turistleri çekiyor. İlçe, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek turizmi canlandırmayı hedefliyor.

TAXKORGAN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Taxkorgan Tajik Özerk İlçesi zengin somut olmayan kültürel mirasıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

İlçe, turizmi canlandırmak ve ilkbahar döneminde ziyaretçi çekmek amacıyla geleneksel etnik kültürü ile doğal güzelliklerini bir araya getiriyor. Bu kapsamda, somut olmayan kültürel miras gösterilerinin yanı sıra çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title