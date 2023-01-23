Tavuklarını öldürdüğü gerekçesiyle sokak köpeklerini vuran şüpheli, bu kez tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokak köpeğini pompalı tüfekle vurup öldüren, başka bir köpeği de yaralayan, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Okan A. (30), savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokak köpeğini pompalı tüfekle vurup öldüren, başka bir köpeği de yaralayan, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Okan A. (30), savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 13 Ocak'ta, İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Okan A., tüfekle bir sokak köpeğini vurarak yaradı, bir süre sonra bir başka köpeği de öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sağ arka bacağından yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Okan A., 'Sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme, işkence ve kötü muamele' ile 'Uyuşturucu madde bulundurma' suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.