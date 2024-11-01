Tavuk Yemleri Üzerine Kavga: İki Yeğen Pompalı Tüfekle Yaralandı

SAKARYA'da tavukların yemleri dağıttığı iddiasıyla çıkan kavgada Y.K., 2 yeğenini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Arifiye ilçesine bağlı Çınardibi Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K. ve H.K., komşuları olan amcaları Y.K.'nin bahçesinde beslediği tavukların kendilerine ait olan büyükbaş hayvanların yemlerini dağıttığını iddia etti. Bunun üzerine amca ve 2 yeğeni arasında tartışma çıktı. Tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Y.K., pompalı tüfekle yeğenlerine ateş açtı. İ.K., saçmaların isabet etmesi sonucu bacağından, H.K. de kolundan yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası İ.K. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne, H.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K. olaydan sonra kaçarken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.