Tavuk işletmesinde balçık temizliğinde zehirlenen 10 işçiden 9'u taburcu - Haberler

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Tavuk işletmesinde balçık temizliğinde zehirlenen 10 işçiden 9'u taburcu

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Güncel
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Tavuk işletmesinde balçık temizliğinde zehirlenen 10 işçiden 9'u taburcu

MANİSA'da, tavuk işletmesinde enerji santrali bölümündeki hamur hazırlama havuzunda balçık temizliği yaparken zehirlenip, hastaneye kaldırılan 10 işçiden 9'u, tedavileri sonrası taburcu edildi.

MANİSA'da, tavuk işletmesinde enerji santrali bölümündeki hamur hazırlama havuzunda balçık temizliği yaparken zehirlenip, hastaneye kaldırılan 10 işçiden 9'u, tedavileri sonrası taburcu edildi. Sağlık durumu ağır olan 1 işçinin ise tedavisi sürüyor.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Mütevelli Mahallesi'ndeki tavuk işletmesinde meydana geldi. İşletmenin enerji santrali bölümünde bulunan hamur hazırlama havuzunda balçık temizliği yapan işçilerden S.Y. (42), N.K. (33), G.A. (43), S.E. (61), M.P. (23), K.A. (30), K.B. (44), E.Ç. (21), Ö.Ö. (33) ve C.Z. (38), bir süre sonra rahatsızlandı. İşletmedekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Organik gaz olduğu değerlendirilen maddenin su kuyusundan sızması sonucu zehirlendikleri belirlenen işçiler, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 9'u, bugün taburcu edildi. Sağlık durumu ağır olan S.Y.'nin ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Devlet Hastanesi Manisa Güncel Haberler

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