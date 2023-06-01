Tavuk entegre fabrikasında banda sıkışan işçi öldü

BOLU'da çalıştığı beyaz et entegre tesisinin canlı kabul bölümünde tavukları taşıyan banda sıkışan Recep Semiz (50), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir beyaz et entegre fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçilerden Recep Semiz'in kıyafeti iddiaya göre, canlı kabul bölümünde tavukları taşıyan banda sıkıştı. Kıyafetiyle birlikte sürüklenen Semiz, yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Semiz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.