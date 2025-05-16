Tavuk Dönerciye Girdi, Yumurtladı!

Tavuk Dönerciye Girdi, Yumurtladı!
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Tavuk Dönerciye Girdi, Yumurtladı!
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Antalya'nın Serik ilçesinde, sokakta gezen bir tavuk dönerci dükkanına girerek şaşkınlık yarattı. İşletme sahibi Nazmi Şimşek, tavuğun cesaretine hayran kaldı ve bu ilginç olayı unutulmaz bir anı olarak değerlendirdi.

Tavuğun cesareti, dönerciyi şaşkına çevirdi: Yumurtlamak için tavuk dönerciyi seçti

Dönerciye giren tavuk, işletmeye yumurtladı

Tavuğun işyerine gelip yumurtladığını gören dönerci şaşkına döndü

Tavuk dönerci Nazmi Şimşek: "Cesaretine hayran kaldım. Sahibi çıkmazsa arkadaş olabiliriz"

"Kesip dürüm yapmak için yaşı biraz geçmiş"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sokaktan gelen tavuk, tavuk dönerci dükkanına girerek yumurtladı. İş yeri sahibi Nazmi Şimşek, "Cesaretine hayran kaldım. Cesaretle kalmamış bir de yumurtlamış. Sahibi çıkmazsa arkadaş olabiliriz" dedi.

İlginç olay dün Serik ilçesindeki tavuk döner ve tost yapan bir işletmede yaşandı. Sokaktaki bir tavuk işyerine girerek yumurtladı. İşyeri sahibi Nazmi Şimşek durumu görünce oldukça şaşırdı. Tavuğu ve yumurtayı muhafaza altına alan Şimşek, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Ben dışarıya gitmiştim. Eleman vardı dükkanda. Tavuk girmiş içeriye. Cesaretine hayran kaldım. Çünkü girdiği yer tavuk dönerci. Cesaretle kalmamış bir de yumurtlamış. Güzel bir anı olarak kaldı bizde. Kesip dürüm yapmak için yaşı biraz geçmiş. Sahibi çıkmazsa belki arkadaş oluruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Güncel
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