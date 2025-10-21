Haberler

Tavuk Döner Zehirlenmesi Davasında Sanıklara Tahliye Kararı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesiyle ilgili davada, sanıklara tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak tahliye kararı verildi. İşletme sahibi ve döner ustası, cezalarının infazında yurt dışı yasağı altında serbest bırakıldılar.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin davada 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkında, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz hakkı verilen işletme sahibi sanık E.T. ve döner ustası K.Y, kimseye isteyerek zarar vermediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanıkların avukatı ise işletme sahibinin çocuğu ile çalışanının da aynı dönerden yiyerek hastaneye müracaat ettiğini, bu nedenle işletme sahibinin isteyerek birisini zehirleme ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

Müvekkillerinin 7 aydır tutuklu bulunduğuna değinen sanık avukatı, cezanın alt ve üst sınırı düşünüldüğünde sanıkların yeteri kadar tutukluluk geçirdiğini ifade ederek, beraatlerini istedi.

Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Kararını açıklayan hakim, sanıklara "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl birer ay, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan da 2 yıl birer ay hapis ve 83 bin 300'er lira idari para cezası verdi.

Mahkeme, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurduğu sanıkları "yurt dışı yasağı" uygulayarak tahliye etti.

Olay

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan'da 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.