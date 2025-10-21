Tavuk Döner Zehirlenmesi Davasında Sanıklara Tahliye Kararı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin davada 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanık hakkında, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz hakkı verilen işletme sahibi sanık E.T. ve döner ustası K.Y, kimseye isteyerek zarar vermediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanıkların avukatı ise işletme sahibinin çocuğu ile çalışanının da aynı dönerden yiyerek hastaneye müracaat ettiğini, bu nedenle işletme sahibinin isteyerek birisini zehirleme ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

Müvekkillerinin 7 aydır tutuklu bulunduğuna değinen sanık avukatı, cezanın alt ve üst sınırı düşünüldüğünde sanıkların yeteri kadar tutukluluk geçirdiğini ifade ederek, beraatlerini istedi.

Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Kararını açıklayan hakim, sanıklara "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl birer ay, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan da 2 yıl birer ay hapis ve 83 bin 300'er lira idari para cezası verdi.

Mahkeme, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurduğu sanıkları "yurt dışı yasağı" uygulayarak tahliye etti.

Olay

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan'da 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti.