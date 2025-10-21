Tavuk Döner Zehirlenmesi Davasında Sanıklara Hapis Cezası

Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk dönerden zehirlenen 999 kişiyle ilgili davada işletmeci ve döner ustası hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklara indirim uygulayıp yurt dışı yasağı getirerek tahliyelerine hükmetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin tutuklu yargılanan işletmeci E.T. (35) ve döner ustası K.Y. (36), 2 ayrı suçtan indirim uygulanarak 4 yıl 2'şer ay hapis ve 83 bin 300'er lira idari para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurularak 'yurt dışı yasağı' tedbiriyle tahliyelerini hükmetti.

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk satılan işletmeden nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda farklı zamanlarda tavuk döner yiyen kişiler mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastanelere 999 kişi başvururken 341 kişi emniyete ve savcılığa müracaat etti; 287 kişi ise firmadan şikayetçi oldu. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan E.T. (35) ve K.Y. (36) ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca söz konusu işletme mühürlendi.

287 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Körfez Cumhuriyet savcısı tarafından söz konusu olay ile ilgili iddianame hazırlandı. Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarına 999 kişinin başvuru yaptığı, 341 kişinin kolluk birimine ve Cumhuriyet başsavcılığına müracaat ettiği, 54 kişinin mağdur 287 kişinin ise şikayetçi olduğu belirtildi. İş yeri işletmecisinin E.T. olduğu, K.Y.'nin ise döner ustası olarak çalıştığı belirtildi. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar hakkında 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Sanıkların yargılanmasına 7 Ağustos'ta Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mağdurların da dinlendiği duruşmada mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreyi ve adil yargılanma haklarını gözeterek adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek sanıkların tahliyesine karar verdi. Cumhuriyet savcısının mahkemenin aldığı karara itiraz etmesi sonucu yeniden yapılan incelemede sanıkların tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

TAHLİYELERİNE HÜKMETTİ

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar E.T. ve K.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı, taraf avukatları ise hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan indirim uygulayarak ayrı ayrı 2 yıl 1 ay, 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan ise yine indirim uygulayarak ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis ve 83 bin 300 lira idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreyi de göz önünde bulunduran mahkeme, sanıklara yurt dışı yasağı uygulayarak tahliyelerine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
