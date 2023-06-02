Tavuk çiftliğinde kadına karşı eziyet çektirerek öldürme suçundan verilen müebbet hapis cezası onaylandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçen yıl bir tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i (27), başına kürekle vurarak öldürmek suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın 'kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan tutuklu sanık Hakkı Elalmış'ın (30) müebbet hapis cezası, Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçen yıl bir tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i (27), başına kürekle vurarak öldürmek suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın 'kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan tutuklu sanık Hakkı Elalmış'ın (30) müebbet hapis cezası, Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Biga'da geçen yıl 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin'den Biga'nın Kanibey köyüne mevsimlik işçi olarak gelen evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı Elalmış'ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek, buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Olay günü Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile Türkan Demir arasında tartışma yaşandı. Hakkı Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle Türkan Demir'i kafasına defalarca vurarak öldürdü. Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir'e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir'i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından tutuklu sanık Hakkı Elalmış'a hiçbir indirim uygulanmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 maddesince 'kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, taraflar dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı hukuka uygun buldu. Mahkeme kararında, "Tutuklu sanık Hakkı Elalmış'ın üzerine atılı suçun niteliği, atılı suç için yasada öngörülen ceza miktarı, ilk derece mahkemesinin kararı, suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığının gösteren somut delillerin bulunması, doktor raporu ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde atılı suçun 5560 sayılı Kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nın 100/3-a. maddesinin 2. bendi gereğince tutukluma sebebi var sayılan suçlardan olması, tutuklu kaldığı süre ve bu aşamada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı hususu da nazara alınarak tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi" denildi. - ÇANAKKALE