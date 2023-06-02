Tavuk çiftliğinde kadın cinayeti davasında verilen müebbet hapis cezası onaylandı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, tavuk çiftliğinde Türkan Demir'i (27) öldüren Hakkı Elalmış'a (30) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Olay, Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde meydana geldi. Türkan Demir ve eşi Abdullah Demir (34), 3 çocuklarıyla 3 yıl önce Mardin'den çalışmak için köye geldi. Akrabaları, evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış da Mardin'den aynı köye gelip, başka tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Demir çiftinin çalıştığı çiftliğe, geçen yıl 27 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında gelen Elalmış, Türkan Demir ile dedikodularını yaptığı iddiasıyla tartıştı. Elalmış, kürekle vurduğu Demir'i tavukhaneye sokup, sapıyla burada da vurmaya devam etti ardından bıçakladı. Türkan Demir'i gören çocukları, yan taraftaki tavukhanedeki babaları Abdullah Demir'e haber verdi. İhbar üzerine söz konusu çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne götürülen Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftlikteki güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin Elalmış olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Elalmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.