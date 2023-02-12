Tavuk çiftliğinde arızayı gidermek isterken akıma kapılarak öldü Güncel Haberler SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, tavuk çiftliğinde arızalanan fanları kontrol eden Müslüm Yıldızdal (35), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, tavuk çiftliğinde arızalanan fanları kontrol eden Müslüm Yıldızdal (35), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, dün gece saatlerinde, Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çiftliğin sahibi olan Müslüm Yıldızdal, tavukların havalandırma sisteminin çalışmadığını fark ederek arızanın olduğu fanları kontrol etmek istedi. Yıldızdal, fanlardaki arızayı gidermeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Yıldızdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yıldızal'ın cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Müslüm Güncel Haberler

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