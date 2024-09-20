Üye Girişi
Haberler

Tavşantepe Mahallesi'nde Çocuklara Psikososyal Destek

Tavşantepe Mahallesi'nde Çocuklara Psikososyal Destek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'ndeki 7-13 yaş grubundaki çocuklar için psikososyal destek sağlayarak durumu inceleyen bir ön rapor hazırladı. Raporda, çocukların yaşadıkları travmanın etkisi ve ailelerinin konuyu konuşmamaları konusunda telkinde bulundukları ifade edildi.

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'ndeki 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa verdikleri psikososyal desteğin ardından çocukların durumlarına ilişkin hazırladıkları ön raporu Bakanlığa sundu. Ön raporda, "Aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin olduğu" değerlendirmesi yer aldı.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin psikososyal destek ekibince hazırlanan ön rapor tamamlandı. Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırlanan ön raporda, "Çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri" değerlendirmesi yapıldı.

Tavşantepe köyündeki çocuklar için "Aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin" ifade edildiği raporda, "Yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları" ifadeleri yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği belirtildi.

Bu kapsamda Bakanlık'ta Tavşantepe Mahallesindeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturuldu. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Tavşantepe özel ekibinin, yakın zamanda köydeki çocuklara yas ve travmalara yönelik çalışma yapılmasının planlandığı belirtildi. Daha kapsamlı çalışmalar soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Diyarbakır Güvenlik Eğitim Sağlık Güncel

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });