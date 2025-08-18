Tavşanlı Karayolunda Kazada İki Yaralı

Tavşanlı Karayolunda Kazada İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya-Tavşanlı karayolunda meydana gelen kazada 75 yaşındaki Yaşar Y. ve eşi 74 yaşındaki Emine Y. yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Tavşanlı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yaşar Y. (75) ve eşi Emine Y. (74) yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kütahya- Tavşanlı karayolunun 19'uncu kilometresinde bulunan Yoncalı kavşağında meydana geldi. Yoncalı yönünden çevreyoluna çıkan Yaşar Y. idaresindeki 43 AAJ 137 plakalı otomobil, Tavşanlı'dan kent merkezi yönüne giden Halil İbrahim D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından Yaşar Y.'nin aracı refüjdeki trafik levhasına çarparak dururken, Yaşar Y. ile eşi Emine Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti

Türkiye'nin komşusu 2 ülkeye karşı sınıra 130 kilometrelik duvar ördü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.