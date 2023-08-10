Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hüdayi Efe atandı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine Hüdayi Efe atandı.

Tavşanlı ilçe Tarım ve Orman Müdürü olarak vekaleten görevini yürütmekte olan Ziraat Mühendisi Hüdayi Efe, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan görevlendirme ile İlçe Müdürü olarak atandı.

1979 Tavşanlı doğumlu olan Hüdayi Efe, 1996 yılında Halkalı Ziraat Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra, 1998 yılında Harran İlçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Teknisyeni olarak göreve başladı. Efe, daha sonra 2002 yılında Tavşanlı İlçe Tarım Müdürlüğüne atandı. Hüdayi Efe, 2010 yılında ise Ziraat Mühendisi unvanı aldı ve halen görevini yürtüyor. - KÜTAHYA