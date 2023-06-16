Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç bir birine girdi, iki kişi yaralandı.

Tavşanlı'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç bir birine girdi, iki kişi yaralandı.

Tavşanlı ilçesi Balıkesir karayolu 1. kilometrede bulunan Balıkesir köprüsü trafik ışıklı kavşakta 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Harmancık İlçesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan araçlar, Emet - Domaniç yol ayrımında çarpıştı.Kazada, aynı istikamete giden Ali Rıza K. idaresindeki 43 UL 759 plakalı otomobil, Kemal D. idaresindeki 34 ZS 3365 plakalı otomobil, Tuncay Ö. idaresindeki 43 DH 915 plakalı otomobil, Ali Y. idaresindeki 41 AHU 379 plakalı kamyonet N.Y. idaresindeki 26 AFI 753 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı.

Kazaya karışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 26 plakalı araç sürcüsü N.Y. ve yanında bulunan S.T. yaralanırken 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

112 acil servis ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

EFE-Y