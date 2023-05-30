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Tavşanlı'da Yıldırım Düşen Evin Çatısında Yangın Çıktı

Tavşanlı'da Yıldırım Düşen Evin Çatısında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çukurköy Mahallesi Esen Sokak'ta Süleyman E.'nin evinin çatısına yıldırım düşmesi sonucu evin çatı kısmında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri hızlı müdahalesinin ardından evin çatı kısmındaki yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı İtfaiye Kütahya Güncel Haberler

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