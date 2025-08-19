Tavşanlı'da Yangın Çıkaran Ev Sahibi Tutuklandı

Tavşanlı'da Yangın Çıkaran Ev Sahibi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çıkan yangında 2 ev ve çeşitli yapılar kullanılamaz hale geldi. Yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi Ramazan K. tutuklandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 ev, 2 samanlık, bir müştemilat ve bir odunluğun kullanılamaz hale geldiği yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi Ramazan K. tutuklandı.

Şapçı köyünde müstakil bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık, Tavşanlı Belediyesi, Tunçbilek Belediyesi ve özel bir işletmeye ait itfaiye araçları ile Orman İşletmesi'ne ait arazözler ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, 2 ev, 2 samanlık, bir müştemilat ve bir odunlukta zarar oluştu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında alkollü olduğu ve evini benzin dökerek ateşe vererek, bitişikteki amcasının evinin de yanmasına neden olduğu öne sürülen Ramazan K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı

Eşini öldürüp 9 ay küvette saklayan kadın sahte kimlikle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı

Yargıtay'dan çarpıcı karar! Sosyal medyada bunu yapan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.