Tavşanlı'da Yangın Çıkaran Ev Sahibi Tutuklandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 ev, 2 samanlık, bir müştemilat ve bir odunluğun kullanılamaz hale geldiği yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi Ramazan K. tutuklandı.

Şapçı köyünde müstakil bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık, Tavşanlı Belediyesi, Tunçbilek Belediyesi ve özel bir işletmeye ait itfaiye araçları ile Orman İşletmesi'ne ait arazözler ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, 2 ev, 2 samanlık, bir müştemilat ve bir odunlukta zarar oluştu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında alkollü olduğu ve evini benzin dökerek ateşe vererek, bitişikteki amcasının evinin de yanmasına neden olduğu öne sürülen Ramazan K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.