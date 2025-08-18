Tavşanlı'da Yangın: Alkollü Ev Sahibi Gözaltında

Tavşanlı'da Yangın: Alkollü Ev Sahibi Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve diğer yapılar zarar gördü. Yangının, alkollü olduğu öne sürülen ev sahibi R.K. tarafından çıkarıldığı iddia edildi ve R.K. gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık, bir müştemilat ve bir odunlukta hasar oluştu. Alkollü olduğu ve benzin dökerek yangını çıkardığı öne sürülen ev sahibi R.K. gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesi Şapçı köyünde müstakil bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık, Tavşanlı Belediyesi, Tunçbilek Belediyesi ve özel bir işletmeye ait itfaiye araçları ile Orman İşletmesi'ne ait arazözler ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, 2 ev, 2 samanlık, bir müştemilat ve bir odunlukta zarar oluştu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında alkollü olduğu ileri sürülen ve evini benzin dökerek ateşe verdiği ve bitişikteki amcasının evinin de yanmasına neden olduğu öne sürülen R.K. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu

Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.