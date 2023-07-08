Tavşanlı'da Yağış Sonrası Kayalar Yolu Kapattı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yağışlı havanın ardından yüksek tepelerden kopan kayalar karayoluna düşerek yolu kapattı. Jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alırken, karayolları ekipleri kayaları kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

Tavşanlı ilçesi Çavdarhisar karayolu 21'nci kilometresinde yağmur yağışının ardından tepelerden kopan dev kayalar, yola düştü. Kayalar nedeniyle yolun trafiğe kapandığı bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, yolda güvenlik tedbiri aldı. Karayolları ekipleri de dev kayaları iş makineleriyle parçalayıp yoldan kaldırdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kayaların düştüğü mevkideki Akçaşehir Köyü Muhtarı Şaban Kumru, sık sık yağışlı havaların ardından kaya kopması yaşandığı ifade ederek, 'Burada muhtelif zamanlarda kayalık alanda kaya kopma sıkıntıları yaşanıyor. Daha çok yağmurlu zamanlarda oluyor bu sorun. Benim bildiğim bu 7'nci kez kaya düşmesi olayı. Bu seferki düşen kaya parçaları oldukça büyük. Halkın can ve mal güvenliği için buradaki sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekirö dedi.