Tavşanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli araçta 10 gram metamfetamin ve 5 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde durdurulan şüpheli araçta, 10 gram metamfetamin ve 5 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.B, H.K ve R.K isimli şüpheli şahısların içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu. Uygulama noktasını gören şüpheli şahıslar yanlarında bulunan uyuşturucu maddeleri yola attı. Polisler tarafından uyuşturucu maddeler bulunurken, şüpheli şahıslar yakalanarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Araçta yapılan aramada, 10 gram metamfetamin ve 5 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan adli işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA