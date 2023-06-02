Tavşanlı'da trafik kazası, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Tavşanlı Kütahya Yolu Çukurköy sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan İsmail K. (40) idaresindeki 43 AS 632 plakalı otomobil ile sanayi kavşağında Hüseyin Ö. (79) idaresindeki 43 HZ 343 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hüseyin Ö. ile eşi Azime Ö. (72) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servise haber vermesi sonucu olay yerinde ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA