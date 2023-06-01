Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Güncel Haberler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Kaza İstasyon Mahallesi Ürün Sokak ile Seval Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F. Ç. (50) idaresindeki 43ADA336 plakalı otomobil ile A. Y. (52) idaresindeki 43 ABL 878 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü F.Ç. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.

Kaza İstasyon Mahallesi Ürün Sokak ile Seval Sokak kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, F. Ç. (50) idaresindeki 43ADA336 plakalı otomobil ile A. Y. (52) idaresindeki 43 ABL 878 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü F.Ç. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title