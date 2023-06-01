Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Kaza İstasyon Mahallesi Ürün Sokak ile Seval Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F. Ç. (50) idaresindeki 43ADA336 plakalı otomobil ile A. Y. (52) idaresindeki 43 ABL 878 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü F.Ç. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.