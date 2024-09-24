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Tavşanlı'da Su Motoru Gazından Zehirlenen Baba ve İki Oğul Hastaneye Kaldırıldı

Tavşanlı'da Su Motoru Gazından Zehirlenen Baba ve İki Oğul Hastaneye Kaldırıldı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde su kuyusunu tahliye eden baba Dursun Ü. ve iki oğlu Sait ve Fatih, çalıştıkları su motorundan çıkan gaz nedeniyle baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aileyi kuyudan çıkararak hastaneye sevk etti.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde evlerinin önünde açtıkları kuyuya giren baba Dursun Ü. (51) ile çocukları Sait Ü. (35) ve Fatih Ü. (30) çalıştırdıkları su motorundan çıkan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Eşen köyünde Dursun Ü. evlerinin önünde 13 metre derinliğinde su kuyusu açtı. İddiaya göre kuyudaki suyu tahliye etmek içinde Dursun Ü. ile çocukları Sait Ü. ve Fatih Ü. kuyuda su motoru çalıştırdı. Motordan çıkan gazdan etkilendikleri belirtilen baba ve iki oğlu baygınlık geçirdi. Kuyu çevresinde bulunan diğer köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, maden kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 13 metre derinlikteki kuyuda baygın halde olan baba ve iki oğlu, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ve oğulları hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Tavşanlı Devlet Hastanesi'nden Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Tavşanlı Kütahya 3-sayfa Sağlık Güncel Fatih Baba

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