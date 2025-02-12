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Tavşanlı'da Sahte İçki Üretimi Önüne Geçildi: 2 Tutuklama

Tavşanlı'da Sahte İçki Üretimi Önüne Geçildi: 2 Tutuklama
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki üretip sattığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. Yapılan baskınlarda çeşitli sahte içki üretim malzemeleri ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sahte içki üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı yaptıkları belirlenen N.B. ve F.B'yi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilere ait tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda, 13,75 litre alkol,183 sahte bandrol, 84 içki kapağı kapama aparatı, 27 karton alkol kutusu, 25 şeffaf alkol saklama kabı, 51 farklı aromalarda alkol kiti, 275 boş içki şişesi, 10 bin 300 dolu ve boş makaron ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.B. ve F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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