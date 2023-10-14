Tavşanlı'da Polis Ekipleri Araçlarda Denetim Gerçekleştiriyor

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gece ve gündüz otomobil ve motosiklet denetimlerini arttırdı. Kasksız motosiklet sürücüleri ve eksik belgeleri olan sürücülere cezai işlemler uygulanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri araçlarda denetim gerçekleştiriyor.Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gece ve gündüz otomobil ve motosiklet denetimlerini arttırdı. Bunun yanı sıra kavşaklarda görüş açısını engelleyen ve çevre yolundaki hatalı parklara da cezai işlemler uygulanıyor.Kasksız motosiklet sürücüleri, Ehliyet ve ruhsat kontrollerinde eksikleri bulunan sürücülere de cezai işlemler gerçekleştiriliyor.

Denetimler ilçenin çeşitli noktalarında kimi zaman eş zamanlı gerçekleştiriliyor. - KÜTAHYA