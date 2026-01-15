Haberler

Kütahya'da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü H.R.K., kontrolünü kaybederek otomobiliyle refüjdeki ağaca çarptı ve takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü H.R.K., yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.R.K., kullandığı 43 DR 704 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol ortasında refüje çıkıp ağaca çarptıktan sonra devrildi. Ters dönen aracın sürücüsü H.R.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sürücü H.R.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
