Tavşanlı'da Otomobil Yangını 3 Evi Küle Çevirdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilde başlayan yangının sıçraması sonucu, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye 19 kilometre uzaklıktaki Akşehir köyünde bir evin önünde park halindeki otomobilde patlama sesinin duyulmasının ardından yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Şükrü ve Sabahattin Akoğlu ile Mustafa Dallı'nın evine sıçradı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangın için bölgeye, ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 ev, 2 traktör, 1 otomobil ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.