Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yakamoz Sokak üzerinde ilerleyen Behlül A. idaresindeki 43 UN 043 plakalı motosiklet ile Mustafa K. idaresindeki 43 ABZ 123 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Behlül A. ile yolcu konumundaki Burak B. yaralandı. Yaralılar çağrılan 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA