Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Moymul Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Tunçbilek istikametine gitmekte olan A.K. idaresindeki 43 EP 796 plakalı otomobil ile aynı yöne gitmekte olan F.T. yönetimindeki 43 ABU 100 plakalı motosiklet çarptı.Kazada, motosiklet sürücüsü F.T. ile yolcu bulunan B.Ö. yaralandı. Yaralılar çağrılan 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA