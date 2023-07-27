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Tavşanlı'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Harmancık Karayolu 15. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, N.Ş. idaresindeki 11 AB 878 plakalı otomobil ile Y.E. idaresindeki 43 S 2236 plakalı işçi servis aracı çarpıştı.

Kazada, sürücü N.Ş. ve 43 S 2236 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Y.E., H.İ.Y., İ.A., Ö.Ç., A.T., O.Ö., İ.Ö. ve H.A. isimli şahısların hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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