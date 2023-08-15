Tavşanlı'da Otomobil ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncel Haberler
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Polis Merkezi binası önünde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 43 HZ 389 plakalı otomobil, Gaffar Okkan Caddesine döndüğü sırada Haşim Benli Bulvarından gelen E.A. yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.A. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel