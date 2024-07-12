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Tavşanlı'da Ortaokul Öğrencileri Zehirlendi

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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki bir ortaokulda yaz eğitime gelen 25 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler tedavi edildi ve numuneler tahlile gönderildi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki bir ortaokulda yaz eğitime gelen 25 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Tavşanlı ilçesinde bir ortaokulda yaz eğitimi gören 25 öğrenci, öğlen birlikte yemek yedi. Eğitimin ardından evlerine dönen öğrencilerde bulantı, kusma şikayetleri görüldü. 10-14 yaş arasındaki öğrenciler aileleri tarafından Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, okuldaki verilen yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi. Konu ile ilgili incele sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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